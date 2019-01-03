Москва, 4 января, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков предлагает отменить уголовное наказание за повторное преступление по статье 282 Уголовного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«Исключить из законопроекта административную преюдицию, то есть уголовную ответственность за повторный административный проступок, который выражается в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства», — предлагает Синельщиков.

Согласно действующему закону, уголовная ответственность может наступить лишь за те деяния, которые являются общественно опасными, отметил парламентарий.

«Таким образом, сегодня не является преступлением действие, которое формально содержит признаки деяния, предусмотренные 282-й статьёй, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности», — рассуждает депутат.

«Теперь же у нас получится так, что за мелочевку будет наступать административная ответственность, а вслед за ней при повторном совершении малозначительного проступка административного, за который будет наступать административная ответственность, наступит и уголовная ответственность. Таким образом, закон существенно ужесточается», — рассуждает он.

Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи 282 УК, известной как статья за «лайки» и «репосты».