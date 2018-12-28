В США оценили силу России: выводы не порадовали. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Почему беззащитен в Черном море британский корабль;
- Эр-Рияд сменил главу МИД под влиянием России?
- 77% граждан России считают, что стране не следует отдавать острова Японии;
- Путин напомнил новым губернаторам ДФО о данных обещаниях;
- Эксперты Роскачества проверили красную икру.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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