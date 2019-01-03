Москва, 3 января, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обозначил программу-минимум для политической борьбы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Мы всё сделаем, чтобы 2019 год был стабильным и производительным, мы все без исключения в этом заинтересованы. Но надо помнить следующее: чтобы не сорваться, надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова, немедленно», — заявил Зюганов.

Он также настаивает на признании ЛНР и ДНР.

«Надо всё сделать, чтобы срочно признать Донбасс и Луганск и их республики, потому что, как только там столкнутся, мы неизбежно будем втянуты в этот конфликт. Та мерзость и сволочь, которая там сидит, на Украине, и разжигает, в капкан которой попал весь украинский народ, должна твёрдо это знать», — считает депутат Госдумы.

Коммунист также выступил против введения «электрического минимума».

«Мы с вами не должны допустить решения правительства о том, что на каждый дом 300 киловатт будет … это возмущение будет массовое и полностью рухнет доверие и к президентскому курсу», — указал парламентарий.

Также коммунист предостерег от принятия закона о ликвидации МУПов и ГУПов.

«Надо немедленно выкинуть закон на свалку о МУПах и ГУПах — это последний рычаг для нормального управления умного мэра и хозяина, иначе он будет заложником первой прорвавшейся трубы и очередных громителей», — говорит Зюганов.

Он раскритиковал и принятый закон о самозанятых.

«Надо всё сделать, чтобы выкинуть на свалку закон о самозанятых, они еле выживают, а теперь ещё припёрли: с каждого огорода ещё будут оброк брать», — возмущен депутат.

По мнению Зюганова, «надо оброком обложить всех, кто сегодня обогатился баснословно, кто деньги выгоняет, кто имеет дикие суммы».

"Надо ввести прогрессивную шкалу и все ресурсы должны работать на каждого», — заключил парламентарий.