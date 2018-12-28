Москва, 28 декабря, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Начиная с сегодняшнего дня, 28 декабря, в центре столицы России будет ограничено автомобильное движение. Об этом сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение. Москва

Отмечается, что до 3 января несколько улиц в центре Москвы в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» будут закрыты для автомобилей. В частности, речь идет о Тверской, которая станет на новогодние праздники пешеходной.

https://twitter.com/gucodd/status/1078546417940074496

В организации рекомендовали москвичам и гостям мегаполиса для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом.