Москва, 28 декабря, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Образцы семи игристых вин изучили перед Новым годом эксперты Росконтроля. Итоги экспертизы опубликованы 28 декабря на официальном сайте организации.

Fansshare.com Шампанское

Для анализа выбрали популярные марки: отечественные «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французский бренд Moёt & Chandon.

Эксперты оценивали 30 параметров качества и безопасности. Ни в одном из образцов на нашли спиртов невиноградного происхождения, кроме того, нигде не была превышена концентрация лимонной кислоты.

«Советское шампанское» попало в черный список из-за диоксида углерода — его добавляют ради газации, однако по ГОСТу в игристом вине она должна быть естественной.

Читайте также: Названы популярные в РФ предновогодние товары

Стандарт предусматривает тонкий и развитый аромат и гармоничный вкус шампанского. Этому требованию соответствуют вина Moёt & Chandon и «Новый Светъ», тогда как вкус и запах «Абрау-Дюрсо» эксперты признали более простым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее игристые вина проверили специалисты Роскачества. Они протестировали продукцию 51 торговой марки и поставили 37 образцам высокую оценку.

Читайте подробнее: Роскачество назвало лучшие игристые вина в России