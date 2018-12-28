Москва, 28 декабря, 2018, 10:14 — ИА Регнум. 28 декабря в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открывается постоянная мемориальная экспозиция «Кабинет Сергея Эйзенштейна». Создание экспозиции приурочено к 120-летию со дня рождения классика мирового кинематографа Сергея Михайловича Эйзенштейна. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Сергей Эйзенштейн

Сотрудникам музея удалось не только собрать более трехсот подлинных предметов быта и работы мастера — мебель, личные вещи, текстиль, произведения искусства из России, Франции, Мексики, Японии, но и воссоздать творческую атмосферу того времени. В экспозиции даже представлены фотографии с автографами Чарли Чаплина, Альберта Эйнштейна, Джеймса Джойса и многих других.

Идея создания кабинета Эзейштейна принадлежала еще бывшему директору, одному из самых известных в мире специалистов творчества режиссера Науму Клейману. Однако, долгое время осуществление этой задачи было невозможно, так как сам музей был неприкаянным: в основном, его фонды располагались на киностудии «Мосфильм» и не были открыты для любителей кино. Только теперь, когда Музею был переданы здания на ВДНХ, после их серьезной реконструкции, стало возможным и создание кабинета выдающегося советского режиссера: он расположился на третьем этаже центральной башни павильона №36.

Основу коллекции составили собрание произведений искусства, библиотека выдающегося режиссера, которые сохранила и передала музею вдова Сергея Эйзенштейна Пера Аташева.