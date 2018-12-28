Сана, 28 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар 27 декабря по ряду военных целей на юге Саудовской Аравии, сообщает Al Masdar News.

Запуск баллистической ракеты

По информации хуситов, удар был нанесен по концентрации военных Саудовской Аравии в провинции Асир. В результате обстрела, как сообщается, были убиты несколько военнослужащих королевства, несколько человек получили ранения. Кроме того, удар был нанесен по провинции Джизан.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда президент страны Мансур Хади бежал в соседнюю Саудовскую Аравию. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом. Это привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.