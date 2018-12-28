Вашингтон, 28 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Сенат США отказался от рассмотрения проекта бюджета, тем самым продлив паузу в работе федерального правительства. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В администрации президента США заявили, что «демократы решили уехать домой» после того, как 27 декабря проект бюджета не был рассмотрен. Следующее заседание намечено на 2 января 2019 года.

Сторонники главы США Дональда Трампа не покинут Вашингтон в рождественские каникулы и будут пытаться исправить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной — третий в 2018 году — «шатдаун» был объявлен в США 22 декабря. Правительство приостановило работу из-за разногласий между конгрессом и Белым домом, касающихся строительства стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп полагает, что в бюджете должно быть предусмотрено на эти цели $5,7 млрд.