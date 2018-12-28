Москва, 28 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. После резкого восстановления на восемь с лишним процентов, цены на нефть возобновили 27 декабря снижение, но удержались над уровнем $53 за баррель марки Brent. Рынок остается в медвежьей фазе, но давление на котировки сейчас ослабло, по большей части благодаря некоторому улучшению настроений инвесторов на американском фондовом рынке/ заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рынок переключился из свободного падения в режим «качели». В таком поведении цен прослеживается активное участие спекулятивной составляющей — игроки просто решили прикупить подешевевшие контракты вблизи отметки $50, но и выше $55 актив не пустили в силу отсутствия фундаментальных оснований для развития импульса, а также на фоне уместности продажи на росте», — пояснил эксперт.

В целом же ситуация в энергетическом секторе не поменялась — медвежьи настроения по-прежнему преобладают, и в среднесрочной перспективе ситуация вряд ли заметно изменится в лучшую сторону. Инвесторам нужно увидеть стабильное снижение активности на сланцевых месторождениях США и сохранение здорового мирового спроса на черное золото, чтобы снова поверить в потенциал фьючерсов.

«В 2019 году на определенном этапе рынок, вероятно, подрастет, когда санкции США против Ирана вступят в силу в полном масштабе — после истечения срока действия послаблений для восьми покупателей иранской нефти. Но произойдет это при условии, что мировая экономика не оправдает тревожных прогнозов, предполагающих снижение глобального спроса на нефть», — полагает Мащенко.

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