Омск, 28 декабря, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил ход подготовки к запуску производства ракет-носителей семейства «Ангара» на производственном объединении «Полёт» — филиале Центра им. М.В.Хруничева в Омске, сообщила пресс-служба предприятия.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ПО «Полёт», филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Омск

В ходе визита на производство глава госкорпорации ознакомился с работой оборудования «раскатки» днищ баков и автоматизированной двухрядной линией химического фрезерования и анодирования. Он также проинспектировал текущее состояние изготовления ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-1.2».

После визита в цеха Рогозин провёл совещание по кругу проблем, связанных с организацией производства ракет-носителей «Ангара». По результатам этой встречи определен круг задач, выполнение которых позволит завершить организационный этап производства.

«Ангара» — серия перспективных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ). Предполагается, что центр Хруничева освоит на омской площадке полный цикл производства «легкой» ракеты «Ангара-1.2» в 2019 году, а серийное производство тяжелой «Ангара-А5» — в 2023 году.

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