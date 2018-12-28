Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, 28 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что школа в городе Шахтёрске Углегорского района, которую чиновники намеревались ликвидировать в середине учебного года, закрыта не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

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«Решение по закрытой школе найдено. После новогодних каникул ученики школы № 1 в Шахтёрске Углегорского района вернутся в своё учебное заведение. Уроки будут проходить в безопасном корпусе. Он был построен на 20 лет позже аварийного. Уже началось переоборудование кабинетов, оно позволит проводить обучение в одну смену», — цитирует врио губернатораИА Сахалин. Инфо.

Валерий Лимаренко поручил провести повторную экспертизу состояния школы. Попытку ликвидировать учебное заведение в разгар учебного года Лимаренко назвал «чрезвычайным происшествием, требующим серьезного разбирательства»:

«В данной ситуации важно создать безопасные и комфортные условия для обучения детей. При принятии любых серьёзных решений, в первую очередь, нужно учитывать интересы людей. И чиновники должны этому научиться».

Напомним, школа № 1 в Шахтёрске состоит из двух корпусов — 1956 и 1976 годов постройки. Чиновники Углегорского района хотели полностью ликвидировать школу, заявив, что обучение в них опасно. Но повторная экспертиза, проведенная по поручению Лимаренко, показала, что здания вполне подлежат ремонту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске Углегорского района Сахалинской области чиновники пытались ликвидировать школу в разгар учебного года, объявив её аварийной. При этом 1 сентября школу приняли, как на 100% готовую к началу учебного года. Родители учеников обратились за помощью к главе региона.