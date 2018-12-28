Астана, 28 декабря, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в свой указ от 2015 года «Об утверждении реестра должностей политических и административных государственных служащих», сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Согласно изменениям реестра, в Казахстане появилась новая должность — помощника акима (главы) области или города республиканского значения по вопросам военной безопасности и обороны.

Отметим, в вышеуказанный реестр входят политические и административные государственные должности. В частности, к политическим должностям относятся: премьер-министр и его заместители, государственный секретарь, руководитель администрации президента и его заместители, председатель и члены Конституционного суда и другие должности.