Москва, 1 января, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы в новогодние праздники смогут бесплатно посетить как основные экспозиции, так и специальные выставки 82 музеев, в том числе посвященные Новому году и Рождеству, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В музее космонавтики

Так, откроют двери Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник «Коломенское» и многие другие.

Музеи будут бесплатно работать со 2 по 8 января по своему обычному графику. Билет можно будет получить в кассах. Никаких документов для этого не потребуется.

В частности, в Центре Гиляровского будет проходить выставка «История новогодней игрушки». В Доме Гоголя 6 января состоится новогодний фестиваль «Снежный Гоголь». Музей Москвы приглашает горожан на выставку «Вечерняя Москва».

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Как сообщало ИА REGNUM, а 2018 году в Москве столичные музеи каждое третье воскресенье месяца работали бесплатно. Эта акция в столице проводится ежегодно. Напомним, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.

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