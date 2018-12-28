Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Крупный пожар на территории авторынка Сочи Краснодарского края произошел утром 28 декабря. По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 07:40.

Richard Hopkins Горящая машина

По данным на 08:23 пожар удалось локализовать, в 08:48 — полностью ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Известно, что от огня пострадало несколько автомобилей, а также два ангара. Пострадавших нет.

15 декабря этого года крупный пожар произошел на одном из рынков Иркутска — возгорание произошло на складе с покрышками, где также хранились газовые баллоны.