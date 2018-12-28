Москва, 28 декабря, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В столице России для борьбы с нелегальными беспилотниками будут задействованы специальные комплексы авиасистем для патрулирования. Об этом со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова пишут «Известия».

pixel2013 Дрон

По словам чиновника, в распоряжение московских правоохранителей уже начали поступать образцы данных беспилотных устройств, однако настоящее внедрение указанных систем начнется лишь в начале 2019 года.

Отмечается, что устройства предназначены для борьбы с незаконной съемкой, а также с доставкой коптерами запрещенных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уведомили, что контроль движения на московских дорогах будут осуществлять 20 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных системами трансляции видеоизображения.

Читайте также: За пробками на московских дорогах будут следить дроны — ЦОДД