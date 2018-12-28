Вашингтон, 28 декабря, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Выяснилось, что во вселенной сериала «Игра престолов» на самом деле нет никаких драконов, а те существа, которых видели зрители, вовсе ими не являются. Об этом миру рассказал наблюдательный пользователь форума Reddit.

Цитата из к/с «Игра престолов» реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз. 2011. США, Великобритания Мать драконов

Он обратил внимание на то, что мифические существа, показанные в шоу, в отличие от драконов имеют не четыре лапы, а всего лишь две: одна пара конечностей у них преобразована в крылья. А это говорит о том, что это не драконы, а виверны. Таким образом, Дейенерис Таргариен может лишиться своего самого известного титула «мать драконов».

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Напомним, первый эпизод финального сезона «Игры престолов» телеканал HBO покажет в апреле 2019 года. Официальный тизер-трейлер восьмого сезона компания опубликовала 6 декабря 2018 года.