Москва, 28 декабря, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Власти Москвы сделали москвичам и гостям столицы к Новому году подарок — столичные музеи в новогодние каникулы будут работать бесплатно. В музеях откроется множество познавательных экспозиций и выставок, сообщается на портале мэра Москвы.

Юрий Кепа Российский Исторический музей. Москва

Всего в новогодние праздники можно будет бесплатно посетить 82 музея и выставочных зала. В частности, свободный вход будет в Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское» и др.

Музеи Москвы будут работать бесплатно, без предварительной записи со 2 по 8 января по своему обычному графику.

Получить бесплатный билет можно будет в кассах. Никаких документов для этого не требуется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве столичные музеи каждое третье воскресенье месяца работали бесплатно. Эта акция в столице проводится ежегодно.

Напомним, всего в Москве насчитывается порядка 450 музеев.

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