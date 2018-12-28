Чэнду, Китай, 28 декабря, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Две большие панды были выпущены в дикую природу в национальном заповеднике в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в Китайском научно-исследовательском центре по сохранению большой панды, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

(сс) Debbie Molle Панда

Две панды по имени Йиньсинь и Сяохэтао были выпущены около 10:55 по местному времени 27 декабря в Национальном заповеднике Лунси-Хункоу, где традиционно обитают большие панды близ города уездного уровня Дуцзянъянь. Панда Циньсинь родилась 16 июня 2016 года, а Сяохэтао — 30 июля 2016 года. Обе панды женского пола.

Благодаря усилиям работников центра животные получили достаточные навыки для выживания в дикой природе. Теперь они призваны увеличить популяцию больших панд в дикой природе, которых осталось не так много.

Напомним, что к концу 2017 года в неволе в Китае воспитывалось 25 больших панд, которых тренировали выживать в дикой природе. Из них на волю были выпущены девять, выжило лишь семь.

Кроме того, большие панды являются очень редким видом, находящимся под защитой китайских властей. Они обитают в основном в горной местности на севере провинции Сычуань, а также в провинциях Ганьсу и Шэньси. Панды также являются символом Китая.