Сеул, 28 декабря, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры завладели данными почти 1 тыс. выходцев из Северной Кореи, ранее перебежавших в Южную Корею. Злоумышленники смогли взломать компьютер в государственном центре поселения Ханавон, который занимается адаптацией перебежчиков из КНДР, сообщает 28 декабря Yonhap.

TheDigitalArtist Хакер

В южнокорейском министерстве по делам объединения пояснили, что хакеры заразили «вирусом» один из компьютеров в Ханавоне провинции Кёнсан-Пукто. На жестком диске машины хранился файл с именами, датами рождения и адресами 997 перебежчиков.

Масштабная проверка остальных 24 Ханавонов не выявила других киберугроз. Утечка, отмечают в министерстве, стала самой масштабной. Люди, чьи данные оказались раскрыты, проинформированы о ней. Компетентные органы приступили к расследованию.

В настоящее время в Южной Корее проживают 30 тыс. выходцев из КНДР. Они получают помощь и поддержку властей.

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