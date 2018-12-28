Грозный, 28 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Из Ирака в Россию вернутся 30 детей. Их доставят самолетом 30 декабря на один из подмосковных аэродромов. Большинство детей — уроженцы Дагестана. Их 24 человека. Кроме того, в группе три малыша из Чечни и по одному из Москвы и Пензы. Об этом 28 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, возвращению российских детей на родину способствовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Это результат титанического работы, проделанной в течение целого года, выполняя поручение президента России Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей. Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — написал Кадыров на своей странице в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, процесс возвращения российских детей, оказавшихся в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке, начался по инициативе главы Чечни два года назад. Это работу высоко оценил президент РФ. В ходе ежегодной пресс-конференции 20 декабря он заявил, что для возвращения на родину детей создана специальная программа и этот процесс будет продолжен.