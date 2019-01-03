Москва, 3 января, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Москвичи в ночь с 3 на 4 января увидят уникальное астрономическое явление — метеорный поток Квадрантиды, так называемый звёздный дождь, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Kurt Bauschardt Кровавая Луна

Как пояснили в Московском планетарии, январский звездопад станет одним из самых ярких в 2019 году. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час.

21 января любители астрономических явлений увидят первое лунное затмение 2019 года. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12.

Когда Земля отбрасывает тень на Луну, она приобретает красноватый оттенок. Астрономы называют это явление кровавой Луной.

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Как сообщало ИА REGNUM, два последних в 2018 году звездопада в Москве можно было наблюдать в декабре. Первый красивый метеорный поток можно было увидеть 14 декабря, второй — 22 декабря.

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