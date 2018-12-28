Лондон, 28 декабря, 2018, 08:37 — ИА Регнум. «Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный мяч

«Саутгемптон» открыл счёт на 50-й минуте матча, отличился Нейтан Редмонд. В составе «Вест Хэма» дубль оформил полузащитник Фелипе Андерсон, забивший на 53-й и 59-й минутах.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает девятое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 27 очков после 19 матчей. «Саутгемптон» идёт на 16-е месте, имея в активе 15 очков после 19 игр.

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