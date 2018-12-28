Париж, 28 декабря, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Активисты «желтых жилетов» будут вновь мобилизованы в эти выходные, в канун Нового года, из-за отсутствия «достаточных» мер правительства Франции. Об этом, как сообщает Le Figaro, стало известно из соответствующих источников в сообществе «желтых жилетов».

(сс) Thomas Bresson Желтые жилеты

«Мобилизация продолжится в ближайшие дни, даже если правительство демонтировало большую часть заблокированных точек (кольцевые развязки, заграждения)», — заявила представитель движения «желтые жилеты» Летиция Деваль.

По словам нескольких представителей этого сообщества, новые акции протеста пройдут в субботу, 29 декабря, в Париже и других городах. Известно, о готовящейся мобилизации в регионах Ренн, Марсель и Бордо.

Согласно сообщению на странице группы «желтых жилетов» в Facebook, в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года, в канун празднования Нового года, на Елисейских полях в Париже активисты «продолжат мирную и праздничную борьбу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Франции отметило, что мобилизация «желтых жилетов» в последние недели сократилась. В ходе шестой акции протеста 22−23 декабря 2018 года на улицы Франции вышли 38,6 тыс. демонстрантов против 66 тыс. неделей ранее.