Вашингтон, 28 декабря, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Решение короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда отправить главу МИД королевства Аделя аль-Джубейра в отставку было мотивировано рядом причин, в том числе влиянием России, пишет Том Роган в статье для американского издания Washington Examiner.

eluela31 Отставка

Читайте также: The Washington Examiner: Украина должна «разбомбить» Крымский мост

По мнению автора, весной нынешнего года призывавшего украинских военных нанести удар по Крымскому мосту, президент России Владимир Путин активным образом стремится к тому, чтобы Москва заменила Вашингтон в качестве ближайшего союзника Саудовской Аравии.

Читайте также: Washington Examiner: граждане США вправе призывать бомбить территорию РФ

«Русские хотят, чтобы саудиты инвестировали в свою экономику в обмен на то, что Москва будет закрывать глаза на деятельность Эр-Рияда», — отметил он, подчеркнув, что Кремль в этой области добился определенных успехов.

«Как раз на этой неделе одно из ведущих официальных лиц МИД РФ предупредило о (несуществующих) попытках США оказать воздействие на передачу власти от короля Салмана к наследному принцу», — добавил Роган.

Читайте также: Против редактора Washington Examiner возбудили дело за призывы к терроризму

Тем не менее благодаря эффективной политике администрации президента США Дональда Трампа наследный принц Мохаммед бин Салман по-прежнему является близким союзником США. Но Москва все равно пытается представить себя в качестве более естественного и надежного партнера Эр-Рияда, чем Вашингтон.

«Наследный принц знает, что это так, и ему это нравится. Отставка министра иностранных дел, который, как было известно русским, был близок Вашингтону, направлена на то, чтобы раззадорить Москву намеком на более значительное влияние в отношении Эр-Рияда в будущем», — отметил автор.

Среди других причин, подтолкнувших официальный Эр-Рияд к такому решению, автор указывает его недовольство давлением со стороны Вашингтона по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, а также стремлением иметь в качестве главы МИД человека, четко выполняющего поставленные перед ним задачи.

Напомним, ранее, 27 декабря, король Саудовской Аравии осуществил перестановки в правительстве страны. В отставку были отправлены, в частности, главы МИД и национальной гвардии. Новым главой внешнеполитического ведомства стал Ибрагим аль-Ассаф.