Астана, 28 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение между республикой и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о внесении поправок в кредитное соглашение по развитию транзитного коридора Западная Европа — Западный Китай, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Принятые поправки в кредитное соглашение предусматривают включение в финансирование участка Балхаш — Бурылбайтал. Основное соглашение о займе направлено на развитие автомобильной дороги Восток — Запад (участок Алма-Ата — Хоргос). Сумма займа МБРР Казахстану составит $1,068 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с МБРР о выделении кредита в размере $67 млн на развитие среднего образования.