Ванкувер, Канада, 28 декабря, 2018, 06:24 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе российской команды шайбы забросили Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 29 декабря.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Канады одержала победу над командой Дании со счётом 14:0.

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