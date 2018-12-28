Пекин, 28 декабря, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Междугородние автобусы Пекина будут оснащены новейшими активными системами безопасности, которые смогут предупреждать водителя о превышении скорости, выходе на встречную полосу или же нарушениях правил дорожного движения, сообщает 27 декабря издание Beijing Youth Daily.

Prince Roy Междугородный автобус. Китай

Автобусы автопарка Пекина, которые курсируют по направлению Пекин — Гонконг, Макао и Чэндэ (провинция Хэбэй) в рамках пилотной программы будут оснащены специальными системами предупреждения, сообщил руководитель департамента безопасности и обслуживания компании пекинской автотранспортной Beijing Public Transportation Group Ян Бинь.

По мере роста числа автобусов, оснащенных новейшими системами, будут каталогизированы особо опасные места на междугородних трассах, где водители совершают наибольшее количество нарушений, что в будущем поможет принять меры по улучшению безопасности на дорогах.

Отметим, что в настоящее время в Пекине действует 50 межпровинциальных автобусных маршрутов, которые обеспечивают ежедневно перевозку 390 тыс. пассажиров. Как сообщало ИА REGNUM, в автобусах Пекина в 2017 году прокатились 3,2 млрд пассажиров при ежедневном пассажирообороте внутри города более 8,7 млн человек.