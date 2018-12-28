Волгоград, 28 декабря, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Госкорпорация «Внешэкономбанк» переуступила структуре Ростеха долги третьего предприятия, входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», — ООО «Торговый Дом «Волгоградский трактор». В рамках банкротного дела компании Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил ходатайство «дочерней» компании «Ростеха» — ООО «КТЗ» о процессуальном правопреемстве и произвёл замену стороны в реестре требований кредиторов на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

В банкротном деле волгоградского ООО в реестре кредиторов ООО «КТЗ» заменила ВЭБ по требованиям, включенным на основании определения суда от 13 ноября 2018 года в размере 548 994 693 рубля 4 копейки процентов за пользование кредитом и 1 858 526 530 рублей 53 копеек пени.

Ранее новоиспечённая «дочка» государственной корпорации «Ростех», созданная в конце сентября 2018 года, получила право требовать долги с двух других предприятий концерна «Тракторные заводы» — ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (свыше 68,51 млрд рублей) и АО «Тракторная компания ВГТЗ» (более 68,5 млрд рублей, частично обеспечены залогом оборудования и товара в обороте).

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Напомним, российский концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков предприятий в ряде регионов России, в том числе и оборонные заводы, заводы по производству гражданской техники. Предприятия группы базируются в Мордовии, Чувашии, Карелии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской и Курганской областях. Широко известно о том, что концерн не может выплатить долги по кредиту от 2011 года, а также накопившие проценты, стало в 2017 году. К тому моменту право требовать задолженность по договорам переуступки получил ВЭБ, который начал активную работу по возвращению долгов. По разным данным, они составляют 70−90 млрд рублей. Иски были поданы как к отдельным заводам, выступавшим поручителями, так и к целым группам предприятий концерна, также подавались и банкротные иски, часть которых на рассмотрении, а часть удовлетворена. В апреле 2018 года Ростех принял решение выкупить долги концерна, взяв под своё управление оборонный «пул», а для гражданской части найдя частного инвестора. Окончательное решение со стороны ВЭБ было принято в августе, тогда же заговорили о последующей реструктуризации долгов для спасения старейших заводов России, что входят в состав группы.

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ООО «Торговый Дом «Волгоградский трактор» создано в мае 2004 года, но с середины июля 2018 года числится в стадии ликвидации. Единственным участником данного общества является ООО «Машиностроительно-индустриальная группа концерн «Тракторные заводы». Инициатором банкротства общества выступил ВЭБ, подавший соответствующий иск в октябре 2017 года, выставив претензии на 68,5 млрд рублей, что немногим меньше, чем весь бюджет Волгоградской области. Торговый дом выступал поручителем по долгам концерна и по этой причине несёт солидарную ответственность.

Наблюдение за обществом было введено в середине декабря 2017 года, а в июле 2018 года оно было признано банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Основные кредиторы ООО — это участники того же концерна, в который входит общество. Сумма долгов компании уже около 70 млрд рублей.

10 декабря 2018 года суд продлил срок конкурсного производства — до 3 июня 2019 года.