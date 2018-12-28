Хабаровск, 28 декабря, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл заседание Госсовета и, по его итогам, обновил состав рабочих групп. Две группы возглавили губернаторы дальневосточных регионов. За транспорт теперь отвечает глава Бурятии Алексей Цыденов, за спорт, туризм и физкультуру — приморский губернатор Олег Кожемяко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На заседании Госсовета

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Олег Кожемяко и Алексей Цыденов вошли в состав Госсовета ещё в июле 2018 года, при этом Кожемяко тогда ещё руководил Сахалинской областью.

Всего в составе Госсовета работают 16 рабочих групп. В их задачи входит анализ опыта регионов, выявление лучших практик, внесение предложений по совершенствованию законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встретился с новыми избранными губернаторами в Кремле. В их числе были и новые руководители дальневосточных субъектов — глава Хабаровского края Сергей Фургал и глава Приморья Олег Кожемяко. Президент напомнил новым губернаторам, что выборы закончились и пришла пора исполнять обещания, данные людям.