Хабаровск, 28 декабря, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с избранными главами дальневосточных регионов в Кремле. В числе приглашенных на встречу с главой государства были новые руководители дальневосточных субъектов — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и Приморского края Олег Кожемяко. Путин напомнил новым руководителям регионов, что выборы закончились и пришло время исполнять данные избирателям обещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с избранными главами регионов

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Глава государства поздравил губернаторов с избранием на высокие должности в регионах, жители которых доверили им важные и ответственные посты.

«Потому, что чем ближе к людям, тем ответственнее и сложнее. Думаю, что кто-то из вас это уже знает, кто-то это почувствует в ближайшее время», — подчеркнул Путин.

Но президент, конечно, не ограничился только поздравлениями. Особый акцент он сделал на том, что время выборов закончилось, наступила пора, когда новые губернаторы должны исполнять обещания, данные людям.

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы прежде всего показать избирателям свои намерения, показать то, чего вы хотите добиться. Но эта логика также диктует жёсткую критику в отношении оппонентов, это всё понятно. Но понятно также, что после окончания этого периода наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное», — подчеркнул президент.

Владимир Путин призвал новых губернаторов мобилизовать весь свой жизненный опыт, всё, чем они располагают, на благо жителей регионов, которые они теперь возглавляют.

«У вас всех разный жизненный опыт, разный административный опыт. Кто-то, как Олег Николаевич (Кожемяко), начинал как слесарь-сантехник свою трудовую деятельность, кто-то как врач, кто-то как юрист. Но сейчас вам нужно располагать всё, чем вы располагаете, всё, что накоплено за годы вашей работы, жизни: и жизненный опыт, и производственный опыт, опыт общественной деятельности, что очень важно, — и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей», — сказал Путин.

Президент России пожелал новым губернаторам успехов и достижения тех целей, которые они ставили перед собой в ходе предвыборной кампании. Также он пожелал главам регионов не обмануть ожидания избирателей, которые за них голосовали.

«В большинстве ваших регионов предвыборная кампания была сложной, даже конфликтной в чём-то. Но такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернаторов в двух дальневосточных регионах — Хабаровском и Приморском краях — проходили сложно. В Хабаровском крае во втором туре победу одержал выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал, сменивший на посту главы региона своего предшественника, единоросса Вячеслава Шпорта, руководившего краем 9 лет. В Приморском крае два тура сентябрьских выборов завершились отменой результатов голосования по инициативе ЦИК РФ в связи с огромным количеством нарушений. На повторных выборах победу одержал самовыдвиженец Олег Кожемяко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора указом президента России. На выборы Кожемяко шёл как самовыдвиженец, он принял решение не выдвигаться от «Единой России», членом которой является.