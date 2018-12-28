Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.Зачем США и их союзникам Huawei?

Железнодорожные паромы для Балтийского моря будет строить Россия;

МВД прокомментировало инициативу по изменению паспорта;

В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях;

45% граждан России не определились с главным событием года.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

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