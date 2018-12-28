Иерусалим, 28 декабря, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Бразилию состоится 28 декабря, сообщил глава правительства Израиля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Сейчас я уезжаю с визитом в Бразилию по приглашению ее президента», — написал Нетаньяху.

По словам израильского политика, в Бразилии он встретится с избранным президентом Жаиру Болсонару и примет участие в его инаугурации. Также состоится встреча Нетаньяху с бразильским министром обороны и главой МИД Бразилии.

Переговоры, отмечает израильский премьер-министр, нацелены на обсуждение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Бразилия — крупнейшая в Латинской Америке страна, занимающая пятое место по численности населения в мире.

«Это огромная страна с огромным потенциалом для Израиля в сферах экономики, дипломатии и безопасности», — сообщил Нетаньяху.

Напомним, Болсонару выиграл выборы, которые состоялись в октябре, набрав во втором туре 55,13% голосов. Болсонару представляет Социал-либеральную партию. Оппонировал ему во втором туре Фернандо Хаддад от «Партии трудящихся», за которого проголосовали 44,87% избирателей.

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