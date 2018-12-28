Киев, 28 декабря, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Плачевные позиции Украины в «рейтинге должников» констатировал депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

«Украина вплотную приблизилась к лидеру в антирейтинге крупнейших должников в мире», — написал Наливайченко.

По словам депутата, долги, которые набрали в МВФ украинские власти, уже превысили $14 млрд. А есть у Киева и другие кредиторы.

Напомним, кредит Украине на 14 месяцев в размере $3,9 млрд был одобрен МВФ 19 декабря. 21 декабря на Украину был переведен первый транш в размере $1,4 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что надо прекратить брать деньги у МВФ — «выгнать МВФ из страны».