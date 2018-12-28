Казань, 28 декабря, 2018, 03:38 — ИА Регнум. ПАО «Татфондбанк» планирует подать иск о банкротстве базового института Татарии по машиностроению — АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» (АО «КНИАТ»). Соответствующее сообщение появилось в базе юридических значимых событий юрлиц, через месяц после данного уведомления банк сможет обратиться в суд с иском о признании АО несостоятельным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

«ПАО «Татфондбанк» в лице Конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании АО «КНИАТ» — (ИНН 1 661 009 815, ОГРН 1 031 632 201 810, адрес места нахождения: 420 036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 2В) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в сообщении.

АО учреждено в апреле 2003 года путем реорганизации в форме преобразования, свою историю оно ведёт с 1959 года. Уставный капитал — 73 847 160 рублей, гендиректор — Игорь Ларионов, учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ.

По данным с официального сайта АО, на сегодня в нём работают почти 170 сотрудников, в числе которых два доктора технических наук, 32 инженера-конструктора. Предприятие занимается разработкой технологических процессов, оборудования, систем автоматизации. К примеру, институт принимал участие в работах при производстве вертолётов Ансат, Ми-8 и иных классов, а также «принимал участие в постановке на производство и освоении практически всех известных гражданских самолётов, выпускаемых в стране».

С 2013 года институт является базовым для сферы машиностроения Татарии.

В своём сообщении банк-банкрот, лишившийся лицензии в марте 2017 года и имеющий долги на сумму свыше 166 млрд рублей, не сообщает подробности претензий.

В это же время в базе арбитражных судов имеется спор ТФБ и АО о признании недействительными сделок — банковских операций от 30.11.2016 года и от 05.12.2016 года. Они оспаривались в рамках дела о несостоятельности ТФБ.

Банк потребовал признать недействительными перевод со счета ответчика 2 955 715,54 рубля на счет третьего лица как оплату за работы, а также перевод на сумму 14,7 млн рублей на счет ответчика в другой кредитной организации. По мнению банка, оба перевода совершены в период, когда уже были очевидны финансовые проблемы ТФБ. Также конкурсный управляющий просил применить последствия недействительности сделки «в виде взыскания с ответчика в пользу должника 17 655 715,54 руб. и восстановления задолженности должника перед ответчиком в размере 17 655 715,54 руб., а также взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами». Первая инстанция банку в притязаниях отказала.

«При рассмотрении данного обособленного спора в суде апелляционной инстанции АО «КНИАТ» в своем отзыве указало на то, что переводы денежных средства с расчетного счета были осуществлены в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также на то, что операция от 05.12.2016 г. была совершена для аккумулирования денежных средств в целях приобретения недвижимости, переговоры по приобретению которой велись ответчиком с апреля 2016 г. Также ответчиком по данному обособленному спору даны пояснения о том, что о неплатежеспособности банка ответчик не был осведомлен», — отмечалось в материалах суда.

Между тем в конце сентября 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд усмотрел основания для отмены определения Арбитражного суда Татарии от 11 апреля 2018 года, уточнив, что оспариваемые сделки совершены в течение месяца до назначения ЦБ РФ временной администрации, «в связи с чем для признания данной сделки недействительной не требуется наличия обстоятельства осведомленности контрагента по сделке о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества». По делу был принят новый акт, которым с АО взыскали всю запрошенную сумму и восстановили задолженность банка перед ним в том же размере.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил вердикт второй инстанции в силе, а жалобу института без удовлетворения.