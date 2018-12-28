Вашингтон, 28 декабря, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Работа американского правительства, приостановленная из-за проблем с финансированием стены на границе с Мексикой, не была возобновлена, сообщает сайт палаты представителей США.

Флаг США и доллар

Решение о прекращении «шатдауна» (приостановка работы правительства) не принято по итогам заседания обеих палат американского парламента, которое прошло 27 декабря. В следующий раз конгрессмены и сенаторы соберутся 31 декабря. Возможно, тогда решение о возобновлении работы правительства будет принято.

Напомним, «шатдаун» продолжается в США с 22 декабря, поскольку американские конгрессмены и администрация президента не согласовали расходы бюджета на строительство стены вдоль мексиканской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря американский президент Дональд Трамп обратился через соцсеть к демократам в конгрессе, призывая их осознать, насколько стена, отделяющая США от Мексики, важна для безопасности страны.