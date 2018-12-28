Кострома, 28 декабря, 2018, 03:35 — ИА Регнум. В Шарье Костромской области заработала новая автоматическая канализационная насосная станция, сообщает областное телевидение «Русь». Расходы на запуск станции были оплачены предприятием-концессионером ООО «Водоканалсервис», которое 7 лет занимается обслуживанием городских сетей водоснабжения и водоотведения.

Adm-sharya.ru Насосная станция в Шарье

В городе построена новая линия водоотведения протяженностью более 2,5 километров. По словам исполнительного директора ООО «Водоканалсервис» Сергея Жукова, «проложено это было бесплатно […] за счёт утверждённой генеральным директором холдинга «Русэнергокапитал» Самариной Ириной Ивановной инвестиционной программой, которая финансируется за счёт платы за негативное воздействие, то есть это отдельная совершенно программа, которая не касается тарифа, то есть население ни копейки здесь платить не будет».

Благодаря новым сетям стоки от канализационной насосной станции прямиком поступают на шарьинские очистные сооружения, где и проходят поэтапную очистку.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костроме частично автоматизировали работу насосов городского водопровода. На модернизацию оборудования «Костромагорводоканала» затратили 1,5 млн рублей: установили новый насосный агрегат взамен устаревшего, датчики температуры, автоматизировали запуска промывного насоса, обновили и настроили систему контроля работы оборудования в диспетчерской.