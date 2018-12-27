Тирасполь, 28 декабря, 2018, 02:51 — ИА Регнум. В Приднестровье могут конфисковать всю собственность бывшего президента Евгения Шевчука, осужденного на 16 лет тюрьмы и штраф в $100 млн за коррупцию и превышение полномочий. Как заявил в интервью Первому приднестровскому телеканалу прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, беглому экс-президенту Шевчуку рано или поздно «придется платить по счетам» и ответить по закону.

Mfa-pmr.org Евгений Шевчук с супругой

«Шевчуку, в принципе, выгодно: чем раньше он явится к правосудию и исполнит приговор, определенный судом, тем быстрее он освободится», — сказал Гурецкий.

Если Шевчук вернется в Приднестровье и исполнит приговор суда, то в 2034 году будет свободен. Правда, без права работать на государственных должностях пять лет после заключения. Шевчука также лишили всех регалий и госнаград.

Следствие доказало вину бывшего президента по впяти эпизодам: незаконное удержание зарплат и пенсий на 30%, хищение государственных денег через «Стабилизационный Фонд», взятка заключенным за ложь, коррупционная схема на заводе «Биохим». «Признали вину Шевчука по получению взятки в 600 тысяч долларов от одного из предпринимателей. И другой эпизод взяточничества — более 700 тысяч долларов, которые Шевчук получал от деятельности завода «Биохим», — пояснил прокурор ПМР.

Евгений Шевчук в течение недели имеет право обжаловать приговор. Сам он между тем заявил, что вынесенный ему приговор — «политическая расправа» и «старт официального заката» нынешней приднестровской власти.

Экс-президент Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

17 июля 2017 года Шевчука допросили в молдавской генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. После дачи показаний в молдавской генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Россию.