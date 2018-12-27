Ижевск, 28 декабря, 2018, 01:50 — ИА Регнум. В процессе формирования тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии поступали претензии от прокуратуры и государственного контрольного комитета республики, все она отражены в принятом тарифе. От Государственного совета региона предложений о корректировке тарифа не поступало, заявил замглавы минстроя Дмитрий Сурнин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По его словам, после этого никаких замечаний в рабочем порядке со стороны депутатов и конкретно президиума парламента не поступало, сообщает «Коммерсантъ».

"Звучали, конечно, популистские заявления о том, что тариф должен быть 38 рублей или 50 рублей, но никакого контррасчета со стороны депутатов госсовета представлено не было», — сказал заместитель министра и добавил, что формулировка спикера Госсовета «слегка удивительна».

Напомним, ранее по вопросу тарифа высказался глава Удмуртии Александр Бречалов. По его мнению, тариф приемлемый, но существует понимание, что его нужно снижать. В настоящее время это будет затруднительно сделать, поскольку в республике будут работать лишь пять полигонов ТКО, для северных районов транспортное плечо — 180−200 км, что увеличивает затраты оператора. В 2019 году будет вестись работа для организации еще трех полигонов. Бречалов предупредил, что будут сбои, но в течение трех-четырех месяцев новая система обращения с отходами будет отлажена.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер регионального парламента Алексей Прасолов считает максимальным тариф на услугу оператора ТКО в размере 60 рублей.

Он напомнил, что в 2016 году плата за этот вид услуг без участия оператора составляла 38 рублей, с учетом инфляции платеж должен вырасти максимум до 50−60 рублей. Такой размер оплаты Прасолов назвал «оптимальным» и «реальным».

При этом единый тариф для жителей республики на вывоз ТКО утвержден в размере 98,48 рублей в месяц для жителей многоквартирных домов и 95,2 рубля — для жителей в индивидуальных домах.