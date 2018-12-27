Вашингтон, 28 декабря, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Никакой возможности защититься в случае пуска в сторону американских военных баз ракет российского комплекса «Авангард» у Пентагона нет, заявил Джон Хайтен, глава стратегического командования Соединенных Штатов, пишет The National Interest.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Авангард»

Комментируя успешные испытания «Авангарда», прошедшие в Оренбургской области, Хайтен сказал:

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас».

Напомним, испытания комплекса «Авангард» прошли 26 декабря. На них лично присутствовал российский президент Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, скорость полета боевых блоков «Авангарда» составляет не менее 20 Махов. Испытания наделали в западных СМИ много шума.