Йошкар-Ола, 28 декабря, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Льготники в Марий Эл, получающие федеральную и республиканскую поддержку на оплату услуг ЖКХ, могут рассчитывать на предоставление льгот по оплате услуг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики. Льготы составят 30% и 50% от суммы платежа.

Екатерина 9389894 Мусоровозы

Так, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, Ветераны труда, репрессированные и реабилитированные лица, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно денежную компенсацию в структуре расходов на оплату услуг ЖКХ, включая вывоз мусора, в размере 50% от суммы платежа.

Компенсация для многодетных семей составит 30%.

По словам министра социального развития региона Ольги Федоровой, компенсацию за вывоз мусора получат более 158 тыс. льготников в 2019 году, на эти цели будет направлено 72 млн рублей, из которых 38,5 млн рублей — из республиканского бюджета, 33 млн рублей — из федерального.

Комментируя переход республики на новую схему обращения с ТКО глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что теперь эта тема будет обсуждаться постоянно, в рамках не одного совещания.

«Многие вопросы решены, какие-то находятся в стадии завершающей проработки», — сказал глава региона. По мнению Евстифеева, жители республики «в морально-психологическом плане готовы к высокой культуре обращения с бытовыми отходами».

Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Владимир Шутов также полагает, что к новой системе обращения с отходами регион готов.

Отметим, в Марий Эл с 1 января начнут работать два региональных оператора по обращению с ТКО. Первая зона, за которую отвечает ООО «Благоустройство», включает Йошкар-Олу и большинство муниципальных районов. Оператор второй зоны ООО «Чистый город» будет работать с потребителями Козьмодемьянска и Горномарийского района. Зоны действия операторов разделяет Волга.

Согласно региональному проекту обращения с ТКО к 2023 году запланировано создание мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций в Йошкар-Оле, а также поселках Сернур, Морки и Юрино. Общая стоимость объектов составит более 485 млн рублей. В настоящее время на территории республики расположены 20 объектов размещения отходов, все они включены в соответствующий государственный реестр.

Проект также предусматривает рекультивацию семи полигонов ТКО в Марий Эл.

Платить за услуги региональных операторов ТКО граждане начнут также с начала 2019 года. Тариф для жителей благоустроенных домов в первой зоне составит 82,73 рубля в месяц, для неблагоустроенных — 85,86 рубля. Ежемесячная плата для потребителей второй зоны составит 75,74 рубля и 78,61 рубля соответственно. Плата будет начисляться из расчета на каждого прописанного.