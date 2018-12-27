Феодосия, Крым, 28 декабря, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Музейный квартал будет открыт в городе Феодосии (Крым) в 2022 году, заявил российский министр культуры Владимир Мединский на заседании попечительского совета Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского.

Victor Korniyenko Картинная галерея Ивана Айвазовского в Феодосии

Заседание состоялось 27 декабря. Комментируя готовящееся нововведение, Мединский объяснил, что уже запланирована реконструкция основного здания музея, двор которого будет благоустроен. Будет создано открытое фондохранилище.

Музейный квартал будет создаваться в несколько этапов, причем это не помешает картинной галерее принимать посетителей. На сегодняшний день важной задачей является утверждение проекта фондохранилища, фасад музейного квартала будет согласован на следующем заседании попечительского совета.

«Если реализовать план на всех этапах, это будет один из самых уникальных музейных комплексов на Юге России», — сказал Мединский.

По словам министра, подготовка к созданию музейного комплекса ведется не первый год. С 2017 года министерство общается в рамках этого проекта со специализированными организациями. Так, ведется разработка проекта «ремонтно-реставрационных работ и формирование музейного комплекса». Это первый этап.

С нового года начнется второй этап, рассчитанный на два года. За это время будет начато строительство комплекса и одновременно — разработка его бренда. По всей стране в 2019 — 2020 гг. будут показаны картины передвижной выставки «Айвазовский».

Участвовавший в заседании глава Крыма Сергей Аксенов пояснил:

«Этот процесс будет происходить одновременно с реставрацией картин».

Третий этап — завершающий. В 2021 — 2022 гг. оставшиеся здания будут приспособлены для включения в музейный квартал. Открытие его должно пройти в октябре 2022 года. На заседании было сказано, что Государственная Третьяковская галерея окажет Феодосийской картинной галерее методическую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Аксенов заявил, что на реставрацию знаменитой Феодосийской картинной галереи Айвазовского выделено 100 млн рублей. Он анонсировал создание попечительского совета при участии Мединского.