Москва, 28 декабря, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Повысили минимальный размер оплаты труда на 117 рублей и разрешили россиянам собирать валежник. Что еще положительного власти сделали для россиян в уходящем году? Для ответа на этот вопрос не так-то просто подобрать что-то реально стоящее (чемпионатом мира по футболу ведь сыт не будешь). А политика властей проста: усилить налоговое бремя и повысить «собираемость» средств с населения. Эта тенденция отчетливо проявилась в 2018 году, и она, на мой взгляд, яркое свидетельство того, что существующая экономическая модель в стране — не совершенна.

Из личного архива Дмитрий Михайличенко

Характеризуя главные политические события года, я бы не стал дублировать многих других политологов и перечислять и без того всем известные события (выборы президента, пенсионная реформа, Сирия, Украина и т.д.). В политике главное не события, а процессы.

Эти текущие процессы вписываются в одну формулировку: растет социальное недовольство, растет социальный протест, продолжается отчуждение общества от власти. Ни партийная система в нынешнем виде, ни власть (особенно после пенсионной реформы) не способна преодолеть это отчуждение. Я не хочу сказать, что мы на пороге революционных изменений, отнюдь нет. Однако линии разлома, намеченные в предыдущие годы, в 2018 году проявили себя еще более отчетливо. Об этом свидетельствуют, прежде всего, результаты выборов (протестное голосование) в Хакасии, Приморском крае, Владимирской области и других регионах. Об этом же говорят и выросшие масштабы протестных настроений в регионах и столицах страны. Причин масса: пенсионная реформа, обманутые дольщики, ЖКХ, повышение налогов и многое другое. К этому добавляются региональные и этнокультурные факторы, ведущие к протесту (Кавказ, тюркоязычные республики в Поволжском федеральном округе).

Взаимоотношений центра и регионов в уходящем году не претерпели кардинальных изменений. Продолжается сверхцентрализация, которая, на мой взгляд, не способствует устойчивому развитию регионов. Позиционирование нацпроектов как решение проблем регионов, на мой взгляд, не совсем верно. Федеральный центр продолжает экономно тратить ресурсы, и регионам по-прежнему не хватает ресурсов.

Полагаю, мы находимся в инерции процессов выстроенной в стране конфигурации власти, которая все более и более демонстрирует свою уязвимость. Отсутствие экономических реформ в стране снижает возможности нейтрализации социального недовольства. Полагаю, следующие два года мы проведем в инерции этих процессов, помешать которым может лишь политическая воля президента страны. Запретительные меры и жесткая политика властей (в том числе и в сегменте информационной политики) способны нейтрализовать наиболее критичные проявления социального протеста, но тенденцию не поменяют.