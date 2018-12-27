Великий Новгород, 28 декабря, 2018, 00:24 — ИА Регнум. В Великом Новгороде остаётся проблемным вопрос содержания 243 км сетей ливневой канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о ремонте ливневой канализации в числе других городских вопросов, требующих решения, рассказал заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ливневая канализация

Выступая на выездном заседании правительства региона в мэрии Великого Новгорода 21 декабря, мэр города Сергей Бусурин заявил, что очистные сооружения на сетях ливневой канализации отсутствуют. Ориентировочная потребность на их обустройство составляет более 6 млрд рублей.

Напомним, что вице-премьер Виталий Мутко курирует, в том числе, вопросы развития городской среды. Помимо ремонта ливневой канализации Великого Новгорода глава Новгородской области обсудил с ним вопросы благоустройства общественных территорий, в том числе реконструкции Софийской набережной — её обещают начать в 2020 году.

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