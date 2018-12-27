Киев, 28 декабря, 2018, 00:07 — ИА Регнум. В столице Украины с 1 января 2019 года повысят квартплату, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает 27 декабря «112 Украина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы на коммунальные услуги

По его словам, такое решение было принято нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Пантелеев объяснил повышение цен на обслуживание домов и придомовых территорий тем, что выросли тарифы на электроэнергию, а, значит, освещение дворов и работа лифтов подорожают.

Напомним, непрерывный рост тарифов на услуги ЖКХ на Украине связан с социально-экономическим кризисом, который наступил после прихода украинских националистов к власти в результате госпереворота в 2014 году.