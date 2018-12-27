Москва, 27 декабря, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Ожесточённая конфронтация США и Китая, которой ознаменовался 2018 год, привела к существенному ослаблению стратегического положения американцев. Об этом 27 декабря заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«У них достаточно много конкурентов, достаточно много врагов — и не таких страшных, как Россия. У них есть Китай, который мешает им существовать в этом мире и очень сильно. Потому что именно Китай является и ключевым партнёром, и ключевым соперником. И та конфронтация, которая происходила с Китаем в 2018 году, во много ослабила американцев», — заявил Судаков.

По его мнению, попытки одновременно давить на Россию и Китай привели к краткосрочной выгоде для США, но подорвали их потенциал в глобальной перспективе.

Противостояние сразу с рядом ключевых игроков на международной арене в разных точках мира принципиально для гегемонии США, поскольку это государство должно тратить гораздо больше на поддержание своей инфраструктуры влияния, чем любая иная держава, интересы которой носят не столь глобальный характер.

«Триллион с лишним — примерный бюджет Пентагона. К нему прибавляем бюджет 17 спецслужб. Сколько он сейчас составлят? На времена Обамы порядка триллиона — то есть уже два триллиона мы имеем. Это то, что Штаты тратят на поддержание безопасности. Это колоссальные деньги!» — отметил Судаков.

«Есть долгосрочная перспектива и краткосрочная. Если Трамп привык выигрывать в краткосрочной перспективе, то он не Рейган и не Никсон, который всегда говорил о том, что надо задумываться о будущем и делать ставки на те поколения, которые будут голосовать через 10 лет. Трамп не думает о тех поколениях, которые будут через 10−20 лет. Он называется «сейчасный президент» — ему нужно здесь и сейчас», — заключил политолог.