Киев, 28 декабря, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Восемь украинских областей превысили эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает 27 декабря УНИАН.

Болезнь

По данным министерства здравоохранения Украины, эпидпорог превышен в следующих областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой и Одесской. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране составляет 561,6 на 100 тыс. населения, что на 8,3% выше эпидпорога.

В ведомстве также отметили, что превышение эпидпорога не означает начала эпидемии в стране. Отмечается, что от гриппа и ОРВИ умерли четыре человека.

Напомним, причина распространения болезней на Украине — низких охват вакцинацией населения. Дело в том, что вакцин не хватает, о чем говорят местные власти, однако минздрав Украины упорно заявляет, что вакцин достаточно во всех регионах страны.