Москва, 27 декабря, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Россия делает ставку не на расширение вооружённых сил, а на их качественных прорыв в военных технологиях. Об этом 27 декабря заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади в Москве. 9 мая 2015 года

«Существует такое понятие, как достаточность. В любых отношениях не нужно гнаться и иметь десятки тысяч ракет. Мы не начинаем гонку вооружений — мы создаём новый тренд, показываем, куда дальше развивать технологии и за кем следует гнаться», — заявил Судаков.

По его мнению, агрессивная позиция США по расторжению договора по ракетам меньше и средней дальности наглядно показывает реальность усиления России в военном отношении благодаря новейшим разработкам.

«Когда вы показываете, что вы можете что-то произвести более удачно, качественно, а, самое главное, дешевле, то противник всегда думает: а чем на это можно ответить? Наверное, можно ответить выходом из договора средней и меньшей дальности. Либо создать очередные think tanks (лаборатории) при Пентагоне, на которые закачать колоссальные суммы денег, чтобы двигаться дальше в разработке тех технологий, которые разработали мы», — отметил политолог.

«Какие перспективы внесёт Пентагон? Гиперзвук, лазерное оружие, космическое оружие — всё то, где мы являемся лидерами. Они показывают, что они также не отступают от нас, но сейчас они находятся в состоянии догоняющих», — заключил он.