Кишинёв, 27 декабря, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Молдавия, Грузия и Украина приняли 27 декабря совместную резолюцию, в которой обвиняют Россию в «прямой военной агрессии и незаконной оккупации территорий Грузии, Республики Молдова и Украины». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Молдавии, документ принят Межпарламентской ассамблеей Молдавия — Грузия — Украина.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Авторы документа осуждают «агрессивные военные действия Российской Федерации в отношении Украины в Керченском проливе в Азовском море» и высказывают «безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Они потребовали от России «вернуть корабли и немедленно освободить незаконно задержанных украинских военных», а также обеспечить «движение международного транспорта через Керченский пролив и в Азовском море». Три страны потребовали «прекратить агрессивные и провокационные действия на оккупированных и аннексированных территориях, соблюдать международные обязательства, безоговорочно вывести свои войска и боеприпасы и прекратить дестабилизировать внутреннюю ситуацию в соседних государствах».

Молдавия, Грузия и Украина также обратились к «международному сообществу» с призывом «принять меры» против России и расширить поддержку «демократическим государствам Восточной Европы».

В заключение три страны заявляют, что «никогда не допустят оккупации территорий Россией и их аннексии военными методами и незаконными действиями».

В МИД Молдавии уточнили, что документ о «сотрудничестве в вопросах борьбы с гибридными угрозами» подписали председатели парламентов Молдавии, Украины и Грузии. Три страны также намерены вступить или получить статус наблюдателей в Европейском центре по борьбе с гибридными угрозами.