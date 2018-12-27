Киев, 27 декабря, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Восстановленный судом в должности глава государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров не является руководителем ведомства, заявила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, сообщает 27 декабря УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По ее словам, Насиров во исполнение решения суда издал приказ о восстановлении самого себя в должности за своей же подписью. Это является незаконным, подчеркнула пресс-секретарь, поскольку решение о восстановлении Насирова в должности должно принимать правительство Украины.

В связи с этим, главой ГФС официально остается Александр Власов, хотя Насиров уже появлялся на своем рабочем месте, отметила Непряхина.

Напомним, Насирова обвиняли в коррупционных схемах, а дело против него длилось порядка года. В результате обвинения с него сняли. Сам же Насиров уже заявил, что готов выдвигаться в президенты Украины на предстоящих выборах.

Отметим, что конфликты внутри украинских госслужб и ведомств регулярны и вызваны, в основном, коррупционной составляющей.