Симферополь, 27 декабря, 2018, 23:18 — ИА Регнум. В Крыму на номинальную мощность выведен второй энергоблок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Rumlin Симферопольская ТЭС

Сообщается, что оба блока Симферопольской ТЭС уже выдают энергию в сеть. Первый энергоблок уже был выведен на номинальную мощность, теперь и второй блок был выведен на проектную мощность.

«Сегодня второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность. Таким образом, оба блока электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно 480 МВт», — сказано в сообщении.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией, на полуострове возник дефицит электроэнергии, которую пришлось закупать на Украине. Однако украинские власти устроили энергетическую блокаду полуострова, что привело к кризисной ситуации и перебоям в электроснабжении. Тогда был построен энергомост по дну Керченского пролива, с помощью которого удалось наладить поставки электроэнергии в Крым. Параллельно с этим было запущено строительство тепловых газотурбинных электростанций в Крыму. Симферопольская ТЭС — одна из таких электростанций.